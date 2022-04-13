Şırnak'ta hassas burunlu 3 köpek uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika
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Şırnak'ta hassas burunlu 3 köpek uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor

13.04.2022 11:25
Şırnak'ta hassas burunlu 3 köpek uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor

Ankara'daki eğitimlerinin ardından yaklaşık 1,5 yıldır Şırnak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "Su", "Erez" ve "Stark" adlı dedektör köpekler, uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynuyor.

Ankara'daki eğitimlerinin ardından yaklaşık 1,5 yıldır Şırnak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "Su", "Erez" ve "Stark" adlı dedektör köpekler, uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Cizre Köpek Eğitim Merkezinde günlük bakımları yapılıp eğitim verilen hassas burunlu dedektör köpekler, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında polislere destek veriyor.

Hassas burunlular, günlük bakımlarından sonra Cizre- Silopi kara yolundaki merkezde, belirli saat aralıklarında eğitmenlerince antrenman ve özel çalışmalara tabi tutuluyor.

Terörün finans kaynağı uyuşturucu ile mücadelede başarılarıyla polis ekiplerinin en büyük yardımcısı olan narkotik dedektör köpekler, "zula" denilen yerlerde saklanan uyuşturucuları kolayca buluyor.

İnsanlardan 150 kat daha fazla koku duyarlılığına sahip

Merkezde görevli polis memuru Burak Özer, AA muhabirine, insanlardan 150 kat daha fazla koku duyarlılığına sahip hassas burunlu köpekleri, ülkeye giriş yapan ve yapacağı tespit edilen uyuşturucu yüklü araçların tespiti ve sokak suçlarında iz takip amaçlı kullandıklarını söyledi.

Köpeklere günlük rutin olarak sağlık kontrolü, koku tanıtımı ve kondisyon çalışmaları yaptıklarını anlatan Özer, "Şırnak'ta son 1,5 yılda yaklaşık 500 kilogram eroin, 3 kilogram esrar, 22 kilogram metamfetamin ve 3 kilogram sentetik uyuşturucu, köpeklerimizin çalışmaları sonucunda ele geçirildi." diye konuştu.

Özer, köpeklerin il ve ilçedeki kapama noktalarında, tespitli ev aramalarında ve rutin olarak kent genelindeki uygulama noktalarında görev yaptığını belirtti.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şırnak, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta hassas burunlu 3 köpek uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika


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