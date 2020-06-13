Şırnak'ta hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Şırnak'ta hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Beytüşşebap kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerle birlikte çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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