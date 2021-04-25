ŞIRNAK'TA HAVA HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR - Son Dakika

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım' operasyonu nedeniyle Şırnak'ta helikopter hareketliliği devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce cuma günü saat 17.40'ta Irak'ın kuzeyinde barınan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanlarını imha etmek amacıyla 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonu başlatıldı. Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen operasyonda, belirlenen terör hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. TSK'ya ait yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) kullanıldığı operasyonda, PKK'lı teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınaklar bir bir imha ediliyor.

Operasyona katılan birlikler arasında bulunan Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Tugay Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky ve Atak tipi helikopterlerin sınıra doğru hareket gittiği görüldü.