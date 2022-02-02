Üye Girişi
Şırnak'ta havan saldırısında şehit olan askerin cenazesi Eskişehir'e uğurlandı - Son Dakika

Şırnak'ta havan saldırısında şehit olan askerin cenazesi Eskişehir'e uğurlandı

02.02.2022 23:16
Şırnak'ta havan saldırısında şehit olan askerin cenazesi Eskişehir'e uğurlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Tarcan'ın tabutu, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.

Şehidin cenazesi, daha sonra Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan, toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

YORUMLAR
500

Eskişehir, Piyade, Şırnak, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta havan saldırısında şehit olan askerin cenazesi Eskişehir'e uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:05 Erdoğan "Kaçacak delik bulamadılar" demişti, hareketin en özel anları yayınlandı
23:03 Yerli otomobil TOGG'da merak edilen soru cevaplandı! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi
22:31 Zonguldak'ta heyelan evlerin yollarını komple kapattı! İşten dönen mağdur vatandaş ne yapacağını bilemedi
22:26 Dünya bu kazıyı konuşuyor! Mezarın içinde bulunan kesik başlı at nedeniyle devlet büyükleri arandı
22:02 Bursa'da feci olay! Kavga ettiği babasını ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü
21:59 Babası ve en yakın arkadaşını evde cinsel ilişkiye girerken basan genç kız darmadağın oldu
21:42 İstanbul kara kışta gazsız kaldı! Vatandaş mağdur oldu, kesinti saatlerce devam edecek
21:28 Sosyal medyada gündem oldu! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını yayınladı
21:26 Son Dakika: Şırnak Cizre'de hain saldırı! Hudut karakolunda bir asker şehit oldu
21:00 Yapılan son seçim anketinde HDP sürprizi! Aldıkları yüzde 13.5'lik oy oranı seçimin kaderini değiştirebilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 23:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta havan saldırısında şehit olan askerin cenazesi Eskişehir'e uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement