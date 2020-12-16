Son dakika gündem: Şırnak'ta hazır beton pompa vinci devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika gündem: Şırnak'ta hazır beton pompa vinci devrildi: 1 ölü
16.12.2020 21:28
Son dakika haberi... Şırnak'ta hazır beton pompa vincinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Şırnak'ta hazır beton pompa vincinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Şırnak'ın Yeşilyurt Mahallesi, Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta hazır beton pompa vincinin beton dökümü sırasında devrilmesi sonucu dengesini kaybeden inşaat işçisi düştü. İş arkadaşları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede Sait Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bektaş'ın cesedi inşaat alanından çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ŞIRNAK
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