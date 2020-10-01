DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Şırnak'ta, HDP'liler çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemini engellemeye çalıştı

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri basın açıklaması, partililer tarafından ses sistemleriyle yüksek tonda müzik çalınarak, slogan atılarak, tencerelere vurulup gürültü çıkararak engellenmeye çalışıldı. Engellemelere rağmen kadınlar, HDP il binası önünde basın açıklamasını yaptı.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar düzenledikleri yürüyüşten sonra HDP İl Başkanlığı önünde protesto eylemi düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Kadınlar, eylemin 4'üncü haftasında HDP il binası önünde düzenlemek istedikleri basın açıklamasını bir grup partili il binasındaki balkona çıkarak ses sisteminden şarkılar çalıp, sloganlar atıp, tencerelere vurarak açıklama yapılmasını engellemeye çalıştı. Yoğun gürültüye rağmen kadınlar, HDP il binası önünde terör örgütü tarafından kaçırılan yakınları için tepkilerini dile getirdi.

'FAKİRLİK İÇERİSİNDE ÇOCUKLARIMIZI BÜYÜTTÜK'

5 yıl önce 14 yaşında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Doğan'ın annesi Hamdiye Arslan, yaşadığı sürece bu eyleme katılacağını söyledi. Arslan, "Buraya oğlum için geliyorum. Oğlum 14 yaşındaydı. Oğlumu zorla götürdüler. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Oğlumu zorla götürüp silah altına aldılar. Amerika için kullanıyorlar. Yazık, günah değil mi çocuklara. 100 yaşına da gelse benim oğlum benim gönlümde küçüktür. Bizden ne istiyorsunuz? Çocuklarımızı bize verin. Fakirlik içerisinde çocuklarımızı büyüttük. HDP'lilerin hepsi çocuklarını okutuyorlar. Bizim çocuklarımızı silah altına alıyorlar. Bunu bize yapmaya hakları yok. Onlar gitsinler. Buyursunlar gitsinler. Neyin davasını veriyorlar. Polis de biziz, asker de biziz. Hepsi bizim devletimizdir. Biz devletimizi seviyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızdan razıyız. Sağ olduğum sürece bu eylem nerede olursa olsun ben katılacağım. 5 yıldır ne oğlumu gördüm. Ne sesini duydum. Bu çocukları HDP götürüyor. Biz çocuklarımız HDP'den istiyoruz" dedi.

'BABAMIN HESABINI SORMAYA GELDİM'

1993 yılında terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu babası şehit olan Zehra Erzen, "1993 yılında babamı kaybettim. Ben babamın hesabını sormaya geldim. Biz her zaman geleceğiz. Bu hesap bitmeden durmayacağız. Çok yaramız var. Çok şehidimiz var. Her perşembe geleceğiz, durmayacağız" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından kadınlar sloganlar atarak dağıldı.