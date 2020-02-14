Şırnak'ta hediyeler sevgiliye değil, çocuklara - Son Dakika
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Şırnak'ta hediyeler sevgiliye değil, çocuklara

6 saat önce

Şırnak'ta hediyeler sevgiliye değil, çocuklaraŞIRNAK'ta, 4 arkadaşın sosyal medyada başlattıkları kampanyaya katılan 150 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirilerine alacakları hediyeler yerine, çocukları giydirdi.

Şırnak'ta hediyeler sevgiliye değil, çocuklara

ŞIRNAK'ta, 4 arkadaşın sosyal medyada başlattıkları kampanyaya katılan 150 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirilerine alacakları hediyeler yerine, çocukları giydirdi.

Şırnak'ta yaşayan Mehmet Bilir, Şenol Uysal, Sekvan Kanıt ve İdris Payan, 1 ay önce sosyal medyada 'Çocuklar gülsün inisiyatifi' adıyla başlattıkları kampanyada, bu yılki 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlerin birbirlerine alacakları hediyeler yerine çocukların giydirilmesi için çağrıda bulundu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşine veya sevgilisine hediye almak isteyen birçok çift, kampanyaya destek verdi. Destek sayesinde Şırnak'ta maddi durumu iyi olmayan 150 çocuğa, bot, mont ve kazak hediye edildi.

Başlattıkları kampanyanın bir hafta daha süreceğini anlatan Şenol Uysal, kampanya İstanbul ve İzmir'den de destek verildiğini söyledi. Uysal, "Duyurularımızı sosyal medya üzerinden yaptık. İnsanlara birebir ulaştık. Fikrimizi paylaştık. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Sadece Şırnak merkezden değil İzmir'den, İstanbul'dan katılım sağlayanlar oldu" dedi.

'EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ ŞIRNAK'TA KUTLANIYOR'

14 Şubat Sevgililer Günü'nün, Türkiye'de alışveriş çılgınlığına dönüştüğünü belirten Mehmet Bilir ise şunları söyledi:

"14 Şubat Sevgiler Günü, aslında bizim geleneklerimizde, kültürümüzde olmayan bir şey. Fakat çok yaygınlaştığından dolayı bunun önünü alamıyoruz. Bir alışveriş çılgınlığına doğru gidiyor. Bütün dünyada 'Aziz Valentine' günü olarak kutlanan sevgililer günü bizde alışveriş çılgınlığı şeklinde kutlanıyor. Biz duyarlı arkadaşlar olarak aslında bunu nasıl avantajlı hale çevirebiliriz diye düşündük. İnsanlar tek kullanımlık hediyeler alıyor. Sevgililer birbirine hediye almaktansa bir yetimi giydirsinler diye düşündük. Duyarlı insanlarımız hemen bize ulaştı. 150 çocuk gönüllerince giyiniyor. Bence en güzel Sevgililer Günü Şırnak'ta kutlanıyor."

Kampanya destek veren Metin Cavlak, 14 Şubat Sevgiler Günü'nde eşi yerine çocuklara hediye almasını eşi tarafından memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Şırnak'ta hediyeler sevgiliye değil, çocuklara

Sevgililer Günü, Mehmet Bilir, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:33 Kaynak: DHA
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