Şırnak'ta heyelan: Kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı - Son Dakika

Şırnak'ta heyelan: Kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı
16.12.2020 10:52
Şırnak'ta heyelan: Kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun yağış nedeni ile heyelan meydana geldi.
Şırnak'ta heyelan: Kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun yağış nedeni ile heyelan meydana geldi. Kaya parçalarının düşmesi nedeni ile Şırnak-Beytüşşebap karayolu trafiğe kapandı.
Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun yağış nedeni ile ilçeye bağlı Taşarası köyü Konato bölgesindeki alanda heyelan meydana geldi. Kaya parçalarının düştüğü Şırnak-Beytüşşebap karayolu ulaşıma kapandı. Belediye ve Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol, kaya parçalarının kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
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