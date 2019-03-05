Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Hükümlü Ailelerine Destek

Şırnak'ta Hükümlü Ailelerine Destek

1 saat önce

Şırnak'ta hükümlü ailelerine giyim yardımı yapıldı.

Şırnak'ta Hükümlü Ailelerine Destek, System.String[]
Şırnak'ta hükümlü ailelerine giyim yardımı yapıldı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca yürütülen çalışma kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi hükümlülerin yakınlarına Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen programda giyim yardımında bulunuldu.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz yaptığı konuşmada daha önce "Bin Dokunuş Bin Hayat" projesini hayatta geçirdiklerini anımsatarak, "Bu projeyle devlet ile vatandaş arasında köprü olduğumuz gibi aynı zamanda hükümlülerimiz ile kamu kuruluşları arasında da bağ kurmuş oluyoruz." dedi.

Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ise suça bulaşan kişilerin topluma kazandırılmasının önemine değindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:37 Kaynak: AA

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