Şırnak'ta Hükümlü Ailelerine Destek
1 saat önce
Şırnak'ta hükümlü ailelerine giyim yardımı yapıldı.
Şırnak
'ta hükümlü ailelerine giyim yardımı yapıldı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca yürütülen çalışma kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi hükümlülerin yakınlarına Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen programda giyim yardımında bulunuldu.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz
yaptığı konuşmada daha önce "Bin Dokunuş Bin Hayat" projesini hayatta geçirdiklerini anımsatarak, "Bu projeyle devlet ile vatandaş arasında köprü olduğumuz gibi aynı zamanda hükümlülerimiz ile kamu kuruluşları arasında da bağ kurmuş oluyoruz." dedi.
Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu
ise suça bulaşan kişilerin topluma kazandırılmasının önemine değindi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:37 Kaynak: AA
Şırnak'tan Acı Haber! Silah Kazasında 1 Askerimiz Şehit Oldu
Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Son Dakika! NATO'dan Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin
Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu