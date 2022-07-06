Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi yükümlü ve ailelerine 200 gıda kolisi, 100 yükümlüye kavurma paketi ve 300 yükümlü çocuklarına giyim yardımı yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hükümlü ailelerine gıda ve giyim desteği yapıldı - Son Dakika

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