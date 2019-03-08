Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Hükümlüler Çiçek Ekti

Şırnak'ta Hükümlüler Çiçek Ekti

35 dakika önce

Şırnak'ta hükümlüler çiçek ekti.

Şırnak'ta Hükümlüler Çiçek Ekti, System.String[]
Şırnak'ta hükümlüler çiçek ekti.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Denetim Serbestlik Müdürlüğü ve Şırnak Belediyesince yürütülen proje kapsamında, 25 hükümlünün Siirt Caddesindeki orta refüje 5 bin çiçek ekeceğini söyledi.

Kentin muhtelif yerlerine binlerce çiçek ekileceğini dile getiren Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ise projelere katkı sunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:52 Kaynak: AA

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