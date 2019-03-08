Şırnak'ta Hükümlüler Çiçek Ekti
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Şırnak'ta hükümlüler çiçek ekti.
Şırnak
'ta hükümlüler çiçek ekti.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz
, Denetim Serbestlik Müdürlüğü ve Şırnak Belediyesince yürütülen proje kapsamında, 25 hükümlünün Siirt
Caddesindeki orta refüje 5 bin çiçek ekeceğini söyledi.
Kentin muhtelif yerlerine binlerce çiçek ekileceğini dile getiren Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu
ise projelere katkı sunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:35 Kaynak: AA
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