Şırnak'ta hükümlüler okulların bakım işlerini yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta hükümlüler okulların bakım işlerini yapıyor - Son Dakika

Şırnak'ta hükümlüler okulların bakım işlerini yapıyor

6 saat önce

Şırnak'ta denetimli serbestlik kapsamında hükümlüler, kent merkezindeki okulların temizlik, tadilat ve bakım işlerini yapıyor.

Şırnak'ta denetimli serbestlik kapsamında hükümlüler, kent merkezindeki okulların temizlik, tadilat ve bakım işlerini yapıyor.

Şırnak Valiliği ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığıyla yapılan protokol uyarınca 10 hükümlü, Edip Başer İlkokulu ve Ortaokulunda sömestir tatili dolayısıyla çalışma yürütüyor.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ile okulda incelemede bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinde yükümlülerin okulların bakımında görevlendirildiğini belirterek, "İhtiyacı olan diğer okullarımızda da çalışmalarımız olacak. Bu okullarımız yarıyıl tatili bittiğinde daha iyi bir ortamda eğitim hizmetine kavuşmuş olacak." dedi.

Başsavcı Mehmet Yılmaz da "Minik yavrularımız ikinci döneme hijyenik bir ortamda başlayacak. Aynı zamanda da devletimizin kamu kurumları ile halk arasında da köprü kurmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan ve Başsavcı Yılmaz, daha sonra fırça alarak okulda boya yaptı.

Programa, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Kurt ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nazan Şener de katıldı.

Şırnak'ta hükümlüler okulların bakım işlerini yapıyor

Mehmet Yılmaz, Başsavcı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:59 Kaynak: AA
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