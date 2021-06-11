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Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı - Son Dakika

Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı

11.06.2021 13:44

Şırnak'ta birçok ilden 250 bisikletlinin katılımıyla 3 gün sürecek olan bisiklet festivali başladı.

Şırnak'ta birçok ilden 250 bisikletlinin katılımıyla 3 gün sürecek olan bisiklet festivali başladı.

Şırnak'ta tesis edilen huzur ortamıyla birlikte spor aktiviteleri arttı. Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla sağlanan huzur ortamı kentte hayatın her alanına olumlu yansıdı. 14 farklı illerden gelen yaklaşık 250 bisikletçi, Şırnak Cumhuriyet Meydanında buluşarak, D 400 karayolunu kullanarak 120 kilometre yol kat ederek Beytüşşebap'a doğru yola çıktı. Şırnak Cumhuriyet Meydanında başlayan festivale, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytüllah Birlik, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ali İhsan Ersoy, siyasi parti il başkanları, vatandaşlar, çok sayıda davetli ve 250'ye yakın bisikletçi katıldı. Etkinlikte konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Sizleri ağırlamaktan dolayı gerçekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Evet bugün bisiklet festivalini gerçekleştiriyoruz. Tabii ilimizde bir ilk niteliği taşıyor. Çok şükür her geçen gün çok daha güvenli, çok daha huzurlu, bir hale gelen huzur iklimini yakalayan Şırnak ilimizde kültür alanından spor alanında da faaliyetler giderek artıyor. Bunun güzel bir örneğini bugün ve bugünden itibaren 3 gün devam edecek. Bu festivalde hep birlikte oluyoruz. Tabii ortamı sağlamak sizlerin katılımıyla kıymetleniyor. Bu ortamlar sizlerin katılımıyla kıymetlenip değerleniyor ve bu sayede Şırnak sizlerin de içinde olduğunuz spor tabiriyle pedalları çevirmeye devam ediyor. Bu pedallar iyiliğe, aydınlık ve güzel yarınlara doğru çevriliyor. Bugün siz bu etkinlikle bu sürece katkıda bulunuyorsunuz. Tabii yıllar içerisinde bu ortamın sağlanması hususunda verilen mücadeleler var. İnşallah bu ve benzeri etkinlikleri arttırarak devam ettireceğiz. Tabii yıllar içerisinde verilen mücadeleler var. Bu ortamın sağlanması hususunda cumhurbaşkanımıza devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarına, bakanlıklarımıza, güvenlik birimlerimize bu vesileyle bir kere daha saygı ve şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah bu ve benzeri etkinliklere artırarak devam ettireceğiz. Yeter ki sporcularımızın siz spora gönül vermiş kardeşlerimizin ilgisi devam etsin. Bu faaliyetlerde arttırarak devam etmesini büyük katkısı olacaktır. Yine bugüne kadar 4 ulusal etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki ay ve aylarda yıllarda etkinliklere artırarak sürdüreceğiz. Bugün aramızda İstanbul'dan, Balıkesir'den, Bursa'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Mersin'den, Adana'dan, Şanlıurfa'dan, Malatya'dan, Adıyaman'dan, Van'dan, Kırşehir'den, İsveç'ten geldiniz. Bunu ifade etmek isterim etkinlikleri hayata geçirmek üzere katkısı olan Gençlik ve Spor bakanımız, belediyemize, gençlik spor il müdürlüğümüze ve gençlik merkezimiz bünyesinde faaliyet gösteren sağlıklı yaşam ve spor derneğine, doğa sporları derneğine, yol boyunca uğrayacağınız belediyelerimize, Şenoba belediyemize, Uludere belediyelerimize, Beytüşşebap belediyemize teşekkür ederim. Şenoba'da, Yemişli'de de konaklama ve nihayet finali inşallah Beytüşşebap'ta yapacaksınız" dedi.

MEHMET YARKA: "ŞIRNAK HALKIMIZ BU TÜR GÜZELLİKLERE HASRET KALMIŞTI"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise yaptığı konuşmada, "Şırnak belediyesi adına Şehri Nuh Bisiklet festivaline ev sahipliği yapmaktan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde 14 ilden gelen ve bizi onurlandıran bu genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Şırnak son 2 yıldır böyle güzel etkinliklere alıştı. Yamaç paraşütü, rafting, tenis, Nuh'un gemisi ve Cudi dağı festivalleri üniversitemizin düzenlediği müzik festivalleriyle beraber bugünde Şehri Nuh bisiklet festivali düzenliyoruz. Şırnak halkımız bu tür güzelliklere hasret kalmıştı. Başta cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıkların bölgemize ilimizde yapılan etkinliklere her zaman bir numara desteklerini sağlıyorlar. Özellikle valimizin gelişinden sonra bu huzur ortamıyla bu festivallere start verildi. Biz sadece bunlarla da yetinmeyeceğiz. Allah nasip ederse temmuzun ilk haftasında kick boks 1500 kişinin katılacağı bir sempozyumdan bahsediyoruz. 35 yıldır özlemle beklediğimiz Cudi Dağında da inşallah etkinlikler devam edecek. Bundan sonra uluslararası etkinlikleri yapacağız. İsveç'ten gelen bir kardeşimiz var" diye konuştu.

Türkiye ile Irak sınırının sıfır noktasındaki D 400 karayolunda pedal çeviren bisikletçiler eşsiz ve doğa manzarasında bisiklet sürmenin keyfini yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Gençlik Merkezleri, Uludere Belediyesi, Beytüşşebap Belediyesi ve Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü Derneği işbirliği ile düzenlenen bisiklet festivali dört gün sürecek.

Güvenlik güçlerin bölgede gerçekleştirdikleri başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ortamıyla birlikte son bir yıl içerisinde Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasının finali, Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası, Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası ve şimdi de bisiklet festivali düzenleniyor.

(Melih Yiğit/İHA)

Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı
Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı
Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı
Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı
Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı
Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı
Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı
Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı
Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı
Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı
Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı
Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı
Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı

Mehmet Yarka, Beytüşşebap, Bisiklet, Şırnak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şırnak'ta huzur sağlandı, spor aktiviteleri arttı - Son Dakika Spor


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