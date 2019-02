Şırnak'ta Huzur, Ticaret ve Yaşamı Canlandırdı

MEHMET ŞİRİN DEMİR - Şırnak 'ta kararlı terörle mücadele operasyonlarının ardından sağlanan huzur, 3 yıl önce durma noktasına gelen ticareti yeniden canlandırdı.Yaşamı hiçe sayan saldırılarıyla yüzlerce esnafın kepenk kapatmasına neden olan terör örgütüne yönelik başarılı operasyonların ardından, kentte son 2 yıldır ticaret tekrar hareket kazandı.Sosyal hayatın da canlandığı kentte Şırnaklılar, 7 gün 24 saat açık olan kafe, pastane ve yaşam alanlarında gönüllerince zaman geçiriyor.Bir pastane zincirinin şubesini işleten Ali Tekin , AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzurun tesis edilmesiyle kentte işletme açtıklarını söyledi.Oluşan huzur ortamının işlerine de yansıdığını anlatan Tekin, "Bu huzur ortamı hepimiz açısından çok güzel oldu. Bir işletmeci olarak gönül rahatlığıyla hizmetimi yapabiliyorum. Evime gidip gelebiliyorum. 24 saat boyunca müşterilerimize hizmet sunmaya çalışıyoruz. En ufak sıkıntı yaşamıyoruz." diye konuştu.İşletmede 28 kişiyi istihdam ettiğini belirten Tekin, kentte bir şube daha açmayı planladıklarını bildirdi.Pizza zinciri şubesinin işletmecisi Haydar Yıldırımer de 5 yıl önce açtıkları iş yerlerinde, terör örgütü PKK 'nın baskıları sonucu her hafta kepenk kapatmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.Sağlanan huzurun ardından işlerinin düzene girdiğini vurgulayan Yıldırımer, "Memleketimize refah gelmiştir. Şu an Şırnak halkı geceleri rahatlıkla sokağa çıkabiliyor. Mekanımıza gelebiliyorlar. 12 kişiye de istihdam sağlıyorum." dedi.Yıldırımer, kentin artık terörle değil kültürel, sanatsal faaliyetler ve başarılarla anılması gerektiğini kaydetti."Sağlanan huzur kadınlara da yaradı"Kadın spor yaşam merkezi işleten Dilek Kasırga ise eski iş yerinin terör saldırılarında ateşe verildiğini söyledi.Kentte sağlanan huzurla birlikte kadınların spor yapabileceği bir alan açtıklarını belirten Kasırga, kadınların merkeze gönül rahatlığıyla geldiğini bildirdi. Kasırga, şunları kaydetti:"Kadınlar haftanın 6 günü gelip burada spor yapabiliyor. İşletmemizde iki kadın spor hocamla birlikte 3 kişiyiz. Seanslarımız saat başı ve buçuklarda oluyor. Kadınlarımız çocuklarını da buraya bırakarak spor yapabiliyor. Şu an 69 üyemize hizmet ediyoruz. Sağlanan huzur biz kadınlara da yaradı diyebiliriz."Merkeze gelen Özlem Baran, kentte kadınların spor yapabileceği bir alanın açılmasından memnuniyet duyduğunu, bunu en iyi şekilde değerlendirdiğini ifade etti.Merkezde spor yapan ev kadını Nezahat Ürgen de "Buradan çıkıp eve gittiğimde kendimi o kadar pozitif, mutlu hissediyorum ki çocuklarıma, eşime, sevdiklerime çok daha iyi davranıyorum. Spor salonlarının çoğalmasını istiyoruz." diye konuştu."Son 2 yılda bin 681 iş yeri açıldı"Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu, son 35-40 yılda terör örgütünün kentte büyük sıkıntılar yaşattığını söyledi.Esnafa sürekli kepenk kapattıran örgüt mensuplarının ticareti büyük sekteye uğrattığına işaret eden Haşimoğlu, "Hendek operasyonlarından sonra tabii ki Şırnak ve ilçelerine canlılık geldi. 2017'de huzur ortamının sağlanmasıyla Şırnak genelinde 804, 2018'de de 877 iş yeri açıldı. Yani toplam bin 681 iş yerimiz açıldı. Bu huzurun getirdiği bir sonuçtur." ifadelerini kullandı.Daha önce terör saldırıları nedeniyle esnafın banka ve işletmelerden yeterince destek alamadığını anlatan Haşimoğlu, şimdi ise kentte çeşitli mağaza, kafeterya, pastane zincirlerinin şubelerinin faaliyet gösterdiğini, bunun gelecek için umut vadettiğini bildirdi.