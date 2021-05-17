Şırnak'ta huzura kavuşan alanlar vatandaşlara iş ve AŞ oldu - Son Dakika

Şırnak'ta huzura kavuşan Uludere ilçesinin Şenoba beldesindeki Hanke Dağı yamacında devlet desteğiyle kurulan seralar, çilek bahçeleri ve tavuk çiftlikleri bölge insanına iş ve AŞ oldu.

Valilik ve Uludere Kaymakamlığınca hazırlanan, "Uludere Sera ile Kendi Üretiyor","Gezen Tavuk" ve "Kınalı Eller" projeleri GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Dicle Kalkınma Ajansı'na (DİKA) sunuldu.

Kabul edilen 3 proje için sağlanan 2 milyon 158 bin lira destek ile 12 sera, 20 çilek bahçesi ve 11 tavuk çiftliği kuruldu.

Yüzde 70'i GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve DİKA, yüzde 30'u Valilik hibesi ile kurulan 12 seraya 10 bin domates, 2 bin salatalık fidesi dikildi.

"Kınalı Eller" projesi ile 20 kadına toplam 20 dönüm çilek bahçesi, 70 aileye 11 tavuk çiftliği, 59 kişiye de tavuk işletmesi kurulması sağlandı.

Tavuk çiftliği ve tavuk işletmelerinin ortak kullanacağı kuluçka tesisi, soğuk hava deposu ve yumurta paketleme tesisi de kurulan beldede, ailelere 6 bin tavuk, 6 aylık yem desteği verildi.

"Bu yatırımlar ve destekler huzurun bir yansıması"

Sırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine, yıllarca terörle anılan Uludere'nin Hanke Dağı yamaçlarının devletin destekleriyle girişimcilere iş imkanı sağladığını söyledi.

Bölgede 2 milyon 158 bin lira bütçeli projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Pehlivan, Uludere'nin seracılık, tavukçuluk, mantar ve çilek yetiştiriciliği için çok elverişli bir bölge olduğuna işaret etti.

Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, teröre karşı yürütülen yoğun ve kararlı bir mücadele ile ilde huzurun sağlandığını ifade ederek, huzurun sağlanmasıyla da artık daha çok üretimi, yatırımı ve istihdamı konuştuklarını dile getirdi.

"Bu yatırımlar ve destekler huzurun bir yansımasıdır." diyen Pehlivan, çiftliklerin faaliyete geçtiğini, bunun hem ailelere hem de istihdama katkı anlamına geldiğini belirtti.

Pehlivan, geçen yıl kurulan serada dikilen fidanların belirli bir seviyeye geldiğini, bu yıl üretilen ürünlere çilek ve karpuzu da eklediklerini, bir ay içerisinde ürün alacaklarını bildirdi.

İlçenin daha önce bağcılıkla anıldığını fakat terör nedeniyle bağların terk edildiğini anımsatan Pehlivan, belirlenen iki üzüm türü için tescil çalışmalarının, bahçelerin tekrar ihyası için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"Şırnak'tan iyi haberler vermeye devam edeceğiz"

Vali Pehlivan, devletin imkanlarını vatandaşlarla buluşturmak suretiyle her geçen gün bu ve benzeri güzel gelişmeleri daha çok dillendireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlanan huzur iklimi sayesinde Şırnak'tan iyi haberler vermeye devam edeceğiz, bütün gayretimiz bu. Vatandaşlarımızın, girişimcilerimizin de gayreti bizi heyecanlandırıyor. Onların üretime yönelik adım atma istekleri bize feyiz veriyor. Devletimizin tarım ve hayvancılıkta önemli destekleri var. Biz de bu imkanları vatandaşlarımızla buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Güvenliğin daha iyi noktalara gelmesiyle meralarımızı hayvancılık için açıyoruz. Bu sene küçükbaş hayvan sayımız 1 milyon 400 bine ulaştı. Sadece Uludere'de yüzde 40 artış var."

Projelerden ve destekten faydalanan girişimciler mutlu

30 yıl sonra döndüğü beldede tavuk çiftliği kuran Züleyha Kara, devletin sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bir aylığına geldim ama devletin verdiği teşviki duyunca burada kalmaya karar verdim. 310 tavukla başladım. İleriki dönemde burayı genişletmek istiyorum." ifadelerini kullanan Kara, 11 dönüm arazisinin 2 dönümünde kurduğu çiftlikte üretime katıldığını aktardı.

Murat Yıldırım da daha önce de tavuk beslediğini belirterek, 200 tavuğu olduğunu bu sayıyı destek sayesinde 700'e yükselttiğini söyledi.

Yekta Ürün ise geçen yıl kurduğu seraya domates ve salatalık fidesi diktiğini dile getirerek, bu yıl ilave olarak çilek, soğan ve karpuz üretimi de yaptığını anlattı.

Ürün, "Bu yıl iyi bir verim elde edeceğimi düşünüyorum. Yaklaşık bir ay sonra ilk hasadı yapacağız." dedi.