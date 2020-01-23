Şırnak'ta İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

Şırnak'ta İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi

6 saat önce

Yardım tırlarından görüntüler Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması Dua edilmesi Tırların uğurlanması Şırnak'ta İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi Şırnak'ta İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında...

Yardım tırlarından görüntüler

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması

Dua edilmesi

Tırların uğurlanması Şırnak'ta İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi

Şırnak'ta İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Şırnak Valiliği organizasyonunda toplanan 2 tır insanı yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

İsmet Paşa Mahallesi Gazi caddesinde düzenlen törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımı ile tören düzenlendi.

Türkiye'nin gönül sınırlarının çok geniş olduğunu söyleyen Pehlivan, "Gönül sınırlarımızdaki mağdurlara, mazlumlara, çığlıklara milletimiz duyarsız kalmadığını göstermiştir. Başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın koordinesinde illerimizde de valilikler ve AFAD koordinesinde hayır kurumlarımızda bu duruma kayıtsız kalmayarak çalışma başlattılar" dedi.

Pehlivan, hayırların doğru insanların ellerinden, doğru kurumlarla doğru yerlere ulaşmasının çok anlamlı olduğunu dile getirerek,"Onların beslenmelerine, barınmalarına bir katkımız olduysa ne mutlu. Yardımın büyüğü küçüğü olmaz, miktardan ziyade yapılan eylemin anlamı çok büyüktür. Zerre miktarı da olsa buna niyetlenmek takdire değerdir. Katkı sağlayan Şırnaklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum."diye konuştu.

Vali Pehlivan, tır yardımı içerisinde en çok ihtiyaç duyulan malzemeler tercih edildiğini, bunlarında un, şeker, çocuk kıyafeti, hijyen seti ve sağlık malzemelerinden oluştuğunu sözlerine ekledi.

Yardım malzemesi yüklü 2 tır, İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın dua etmesinin ardından yola çıktı.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Gündüz, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak'ta İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi

Şırnak, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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