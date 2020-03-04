Şırnak'ta İdlib şehitleri için Kürtçe mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta İdlib şehitleri için Kürtçe mevlit okutuldu - Son Dakika

Şırnak'ta İdlib şehitleri için Kürtçe mevlit okutuldu

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Şırnak'ta Kürtçe mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı.

Şırnak'ta İdlib şehitleri için Kürtçe mevlit okutuldu, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Şırnak'ta Kürtçe mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı.

Silopi İmam Hatip Ortaokulu ve Silopi Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin Çarşı Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda daha sonra Kürtçe mevlit okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi.

Silopi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selahattin Dizlek, şehitlik makamı ve vatan sevgisinin önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Cami çıkışında katılımcılara lokma ikram edildi.

Şırnak, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:20 Kaynak: AA
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