Şırnak'ta iftar programı
3 saat önce
Şırnak Belediyesince iftar programı düzenledi.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:04 Kaynak: AA
Belediyesince iftar programı düzenledi.
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş
, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, vatandaşlarla aynı sofra etrafında bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka
ise belediye olarak her gün 500 kişiye iftar verdiklerini belirterek, "Ramazan durumu iyi olan insanların ihtiyaç sahiplerine destek sunma ayıdır." dedi.
Programa, AK Parti
Şırnak Milletvekili
Rızgin Birlik ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal da katıldı.
Diyarbakır'da Nesli Tükenmekte Olan Boynuzlu Baykuş Görüldü
Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti
Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum
13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu