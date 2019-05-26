Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta iftar programı

Şırnak'ta iftar programı

3 saat önce

Şırnak Belediyesince iftar programı düzenledi.

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Şırnak Belediyesince iftar programı düzenledi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, vatandaşlarla aynı sofra etrafında bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise belediye olarak her gün 500 kişiye iftar verdiklerini belirterek, "Ramazan durumu iyi olan insanların ihtiyaç sahiplerine destek sunma ayıdır." dedi.
Programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:04 Kaynak: AA
Mehmet Aktaş, Şırnak, Güncel
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