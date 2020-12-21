Şırnak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin 600 tablet dağıtıldı - Son Dakika

Şırnak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin 600 tablet dağıtıldı

21.12.2020 13:15
Şırnak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin 600 tablet dağıtıldı, System.String[]

Şırnak'ta başlatılan kampanya kapsamında toplanan 2 bin 600 tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Şırnak'ta başlatılan kampanya kapsamında toplanan 2 bin 600 tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında öğrencilerin uzaktan eğitim aldıklarını, bunun için ihtiyaç sahibi öğrencilere kampanya kapsamında toplanan 2 bin 600 tabletin okulların yöneticileri vasıtasıyla ulaştırılacağını söyledi.

Geçen ay yapılan kampanyada toplanan tabletlerin öğrencilerin gelir durumları ve ailedeki öğrenci sayısına göre Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen kişilere dağıtılacağını aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Şimdilik 2 bin 600 tablet bize ulaşmış durumda, biz de bunları il merkezi ve ilçelere dağıtacağız. Kent olarak yaklaşık 1000 tableti hayırsever vatandaşlardan ve kurumlarımızdan tedarik etmiş durumdayız. O tabletlerimiz de alınıyor, onları da teslim edeceğiz. Tabi gönül arzu eder ki bu sayı artsın. Her il için belli bir kontenjan belirlenmiş durumda. Biz de yerelde bu süreci birebir takip ediyoruz. Bu dönem anlaşılıyor ki uzaktan eğitimle devam etmek zorunda kalacağız. İnşallah umut edelim ve gayret gösterelim, kurallara uymak suretiyle ikinci dönem çocuklarımız okullarına kavuşsunlar."

Yaptıkları ilçe ve köy ziyaretlerinde aldıkları şikayet ve önerilerden yola çıkarak buraların internet altyapısının iyileştirilmesi konusunda gayret sarf ettiklerini bildiren Pehlivan, öğrencilerin bu süreçte uzaktan eğitim almalarının çok önemli olduğunu ve bunu önemsediklerini sözlerine ekledi.

Törene, Belediye Başkan Vekili Bahar Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çıldır, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve okul müdürleri katıldı.

Konuşmanın ardından tabletler okul müdürlerine teslim edildi.

Şırnak, Tablet, Milli, Susuz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin 600 tablet dağıtıldı - Son Dakika


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