Şırnak'ta ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı - Son Dakika

Şırnak'ta ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı

Şırnak'ta ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımı yapıldı.

Şırnak'ta ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımı yapıldı.

"4 futbolcuyla ön protokol yaptık" diyen Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS davası sözleri: UEFA sağlam tokat yemiş
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi

Yardım Eli Derneğince kentteki ihtiyaç sahibi çocuklar için gönderilen giysilerden oluşan paketler önceden tespit edilen 120 çocuğa ulaştırıldı.

Derneğin il temsilcisi Salih Babrak, Kurban Bayramı öncesi kendilerine ulaştırılan yardımları ihtiyaç sahiplerine teslim etmeye çalıştıklarını söyledi.

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında bu tür faaliyetleri sürdürdüklerini ve bu kapsamda Silopi ilçesine geldiklerini dile getiren Babrak, "İl merkezi ve ilçelerde gezip, yerinde gördüğümüz ihtiyaç sahibi aileler ile engelli, yetim ve dul kişilerle görüşüp ihtiyaçlarını not alıyoruz. Bize ulaşan yardımları tespit ettiğimiz ailelere ulaştırıyoruz. Ocak ayından bu yana nakdi, giysi ve gıda olmak üzere toplam bin 200 aileye yardım ulaştırdık. İhtiyaç sahiplerini sevindirmeye bu bayramda da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:41 "4 futbolcuyla ön protokol yaptık" diyen Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS davası sözleri: UEFA sağlam tokat yemiş 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:38 3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 17:26 Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı 17:24 İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı 17:14 Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı 17:11 Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım 16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:23 Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
"4 futbolcuyla ön protokol yaptık" diyen Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS davası sözleri: UEFA sağlam tokat yemiş
18:41
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
18:28
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
17:38
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı
17:26
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
17:24
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
17:14
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
17:11
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 19:03:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]