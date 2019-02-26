Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta İki Aile Arasında Kavga: 5 Yaralı

Şırnak'ta İki Aile Arasında Kavga: 5 Yaralı

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada, 1'i kadın 5 kişi yaralandı.

Şırnak'ta İki Aile Arasında Kavga: 5 Yaralı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada, 1'i kadın 5 kişi yaralandı.

Cudi Mahallesi'nin Gülen Caddesi'nde, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine, iki aileden 1'i kadın 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kavgaya karışan iki ailenin fertleri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:36 Kaynak: AA

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