Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta iki asker hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Şırnak'ta iki asker hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Şırnak'ta iki asker hayatını kaybetti

6 saat önce

Şırnak'ta iki asker hayatını kaybetti

Şırnak'ta iki asker hayatını kaybetti, System.String[]

Şırnak'ın İdil ilçesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Jandarma, Şırnak, İdil, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü
Kendilerine ait tarlada buldukları milyonluk tarihi eseri satmak isteyen 5 kişi yakalandı İki bin yıllık mozaiği satışa çıkaran beş zanlı yakalandı Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 20:34:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta iki asker hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]