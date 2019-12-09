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Şırnak'ta iki asker hayatını kaybetti
6 saat önce
Şırnak'ta iki asker hayatını kaybetti
Şırnak'ın İdil ilçesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:59
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