Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta İkisi Kadın 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Şırnak'ta İkisi Kadın 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikisi kadın 4 PKK'lı terörist teslim oldu.

Şırnak'ta İkisi Kadın 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikisi kadın 4 PKK'lı terörist teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen ikisi kadın 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan 4 teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:35 Kaynak: AA

Silopi, Şırnak, PKK, Güncel
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