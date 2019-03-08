Şırnak'ta İkisi Kadın 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu
1 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikisi kadın 4 PKK'lı terörist teslim oldu.
Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde ikisi kadın 4 PKK
'lı terörist teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı
'na gelen ikisi kadın 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan 4 teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:35 Kaynak: AA
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