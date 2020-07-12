Şırnak'ta ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesi ile buluşturuldu - Son Dakika

Şırnak'ta ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesi ile buluşturuldu

Şırnak'ta ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesi ile buluşturuldu Terörist M.B.: "Son günlerde teslim olanları görerek aileme kavuşma isteğim oldu" "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum, aileme kavuştuğum için mutluyum" Şırnak'ta 5 yıl önce terör örgütüne katılan terörist,...

Şırnak'ta ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesi ile buluşturuldu

Usta gazeteci AK Parti kurmaylarına bizzat sordu: Ayasofya, erken seçimin habercisi mi?
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor

Terörist M.B.: "Son günlerde teslim olanları görerek aileme kavuşma isteğim oldu"

"Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum, aileme kavuştuğum için mutluyum"

ŞIRNAK - Şırnak'ta 5 yıl önce terör örgütüne katılan terörist, ikna çalışması sonucu teslim oldu. Terörist teslim olmasının ardından ailesi ile buluşturuldu. Terörist M.B., son günlerde teslim olanları görerek ailesine kavuşma isteğinin doğduğunu belirterek, "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum, aileme kavuştuğum için mutluyum" dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi sınır karakoluna gelerek teslim olan M.B., İçişleri Bakanlığı koordinesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışmasıyla teslim olduktan sonra ailesi ile buluşturuldu. İl Emniyet Müdürlüğüne gelen M.B.'nin 2 ablası, 5 yıllık özlemin ardından kız kardeşlerine sarılarak gözyaşı döktü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, enişte ve iki abla M.B. ile kucaklaştı.

"Son günlerde teslim olanları görerek aileme kavuşma isteği geldi"

M.B. 2015 yılında ailevi nedenlerden dolayı örgüte katıldığını, bu süreç içerisinde Kuzey Irak ve Suriye'de YPJ içerisinde faaliyet gösterdiğini söyledi. Son günlerde teslim olanları görerek ailesine kavuşma istediğini dile getiren M.B., "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum, aileme kavuştuğum için mutluyum" diye konuştu.

Kız kardeşlerine kavuştukları için mutluluk duyduklarını ifade eden M.B.'nin ablaları, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesi ile buluşturuldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:38 Usta gazeteci AK Parti kurmaylarına bizzat sordu: Ayasofya, erken seçimin habercisi mi? 10:17 Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 09:33 Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 08:46 Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 08:00 Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak 05:46 Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Usta gazeteci AK Parti kurmaylarına bizzat sordu: Ayasofya, erken seçimin habercisi mi?
10:38
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
10:17
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
10:08
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
09:53
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
09:33
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
08:56
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
08:55
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
08:46
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
08:00
Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı
05:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 10:47:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesi ile buluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]