Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 24 gözaltı

02.08.2022 01:15
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 24 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25 - 31Temmuz 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda,15 bin 74 gram metamfetamin, 36 kilo kaçak çay, 75 adet halı, 20 bin 300 adet kozmetik malzemesi, 390 adet giyim eşyası ele 4 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 13'ü kaçakçılık ve 11'i asayiş toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika
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