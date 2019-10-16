Şırnak'ta il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Şırnak'ta, 2019 yılının dördüncü il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.



Şırnak İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen toplantı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, DSİ, karayolları, İller Bankası bölge temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerin katılımıyla yapıldı.



Toplantıda, devam eden yatırımlar ile 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlar ele alındı. Burada bir açıklama yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak genelinde 456 proje ve işin yürütüldüğünü, bu işin toplam tutarı 4 milyar 927 milyon 216 bin lira olduğunu söyledi. Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine dilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Vali Pehlivan, "Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi 2019 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımları Eylül ayı itibariyle görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmak olacaktır. İlimizde 2019 yılı Eylül ayı itibariyle ulaşım sektöründe 47, tarım sektöründe 55, eğitim sektöründe 122, sağlık sektöründe 19, enerji sektöründe 8 ve diğer kamu hizmetlerinde 205 olmak üzere toplam 456 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen bu 456 proje ve işin toplam tutarı 4 milyar 927 milyon 216 bin lira olup, bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 346 milyon 324 bin lira harcanmıştır. Projelerin 2019 yılı ödenekleri 879 milyon 219 bin liradır. Dönem sonuna kadar 424 milyon 741 bin lira harcanarak yüzde 48 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. 2019 yılında yürütülen 456 projenin 150'si tamamlanmıştır ki bu oran yüzde 33'e tekabül etmektedir. 183 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 16 proje ve işin ihalesi beklenilmekte olup, 107 proje ve işe henüz başlanılamamıştır" dedi.



İl koordinasyon kurulu toplantısı, diğer kurum müdürleri ve temsilcilerin sunumu ile sona erdi. - ŞIRNAK