Şırnak'ta İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şırnak'ta İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Valilikte gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, kentte 2021 yılı itibariyle ulaşımda 64, tarımda 73, eğitimde 67, sağlık da 15, enerjide 12 ve diğer kamu hizmetlerinde 218 olmak üzere toplam 449 proje ve iş yürütüldüğünü söyledi.

Yürütülen bu 449 proje ve işin toplam tutarının 7 milyar 574 milyon 90 bin lira olduğunu aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 553 milyon 506 bin lira harcanmıştır. 2021 yılı içerisinde de 1 milyar 396 milyon 757 bin lira harcama gerçekleştirildi. Dönem sonuna kadar 1 milyar 5 milyon 148 bin lira harcanarak yüzde 72 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. 2021 yılında yürütülen 449 projenin 225'i tamamlandı. Bu oran yüzde 50'ye tekabül etmektedir. 99 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 42 proje ve işin ihalesi beklenilmekte olup, 83 proje ve işe henüz başlanılmamıştır."

Bu yılın hem yatırımlar hem de faaliyetler açısından geçen yıla göre daha verimli olacağını aktaran Pehlivan, tüm projelerin, yatırımların kentte hayata geçmesinde destekleri konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün bakanlıklara teşekkür etti.