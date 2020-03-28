Şırnak'ta İl Pandemi Kurulu toplandı - Son Dakika

Şırnak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm illerde koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan Pandemi Kurulu, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplandı.
Sosyal mesafe gözetilerek yapılan toplantıya Pehlivan'ın yanı sıra bilim insanları ve sağlık kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda kent genelinde uygulanan tedbirler ve ilerleyen süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü.