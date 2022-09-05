Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu

05.09.2022 20:18

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki bir düğünün takı töreninde yöre halkı kurulan sandıkla oy kullanır gibi takılarını zarfa koyup sandığa bıraktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Şerefan Aşiretine mensup damat İsmail Olaş, ilçe merkezinde Ali Çavuş Mahallesinde 2 gün 2 gece süren düğünle Eylem Ölmez'le dünya evine girdi. Düğünde yıllardır devam eden bir gelenek yaşatıldı. Düğünde takı takmak isteyenler için seçimlerde kullanılan sandıklarından bir tanesi alınıp düğün ortasına getirildi. Düğün sahipleri gelen misafirlere takı desteğinde bulunmak isteyenlere kalem ve zarf verip atmalarını istedi.

Gören seçim var sanır! Şırnak'ta ilginç takı geleneği

SANDIKTAN 320 BİN TL ÇIKTI

İlginç gelenekte düğün bitene kadar damat ve sağdıç sandık başından ayrılmıyor. Davetliler, sırayla damada hayırlı olsun dileğinde bulunup paralarını oy kullanır gibi sandığa atıyor. Gün boyu süren takı töreni bittikten sonra sandık açılıp oy sayar gibi para sayılıyor. Toplanan para ve takılar damadın babasına teslim ediliyor. Olaş ailesinin düğününde ise sandıktan çıkan para miktarı 320 bin Türk lirası oldu.

Gören seçim var sanır! Şırnak'ta ilginç takı geleneği

"ORTALAMA TAKI 200 İLE 500 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Davetlilerden Rahmi Cin, eskiden de böyle adetlerin olduğunu anımsattı. Şimdi zarf usulü atıldığını ifade eden Cin, "Düğün bittikten sonra paralar sayılır damada verilir. İsim ve soy isimler zarflara yazılıyor. Aile kim geldi, kim gelmedi öğrensin diye böyle bir geleneği yaşatıyoruz. Kimse rencide olmasın diye böyle yapıyoruz. Düğünlerde ortalama takılan takı 200 ile 500 bin lira arasında değişiyor" dedi.

Gören seçim var sanır! Şırnak'ta ilginç takı geleneği
Gören seçim var sanır! Şırnak'ta ilginç takı geleneği
Gören seçim var sanır! Şırnak'ta ilginç takı geleneği
YORUMLAR
500
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıra dışı gelenek! Oy kullanır gibi takılarını zarfa koyup, sandığa attılar Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıra dışı gelenek! Oy kullanır gibi takılarını zarfa koyup, sandığa attılar Şırnak Üniversitesini tercih eden öğrencilerin sayısı arttı Şırnak Üniversitesini tercih eden öğrencilerin sayısı arttı
Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:18 Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu
20:15 Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
19:16 Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
18:05 Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 20:57:15. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement