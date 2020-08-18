Şırnak'ta ilk bal hasadı Kel Mehmet Dağlarında yapıldı

Şırnakın Uludere ilçesindeki Kel Mehmet Dağlarında konaklayan arıcılar ilk bal hasadını aldı.

Uludere'de ilk bal hasadı Kel Mehmet Dağlarında yapıldı. Kaliteli bal hasadı yaptıkların söyleyen arıclar bölge güvenliğinin sağlanmasıyla arılarını Kel Mehmet Dağlarına götürdüklerini ve bu yıl yüzlerinin güldüğünü dile getirdi. 30 yılıdır arıcılık yapan Adil Babat, "Coğrafyamız arı yetiştiriciliği için çok uygun bir coğrafya. Bal kalitesi anzer ile eş değer olan olan Kel Mehmet Dağlarına getirdik arılarımızı. Hayırlısıyla Uludere'deki ilk bal hasadımızı da Kel Mehmet Dağlarında yaptık" dedi. - ŞIRNAK