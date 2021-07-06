İlk kez ekimi denenen aspirin hasadı yapıldı - Son Dakika

Şırnak'ın Kumçatı Beldesi'nde, ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla 30 dekarlık arazide ekilen aspir bitkisinin ilk hasadı gerçekleştirildi.

Güneyce Köyü'ndeki hasat etkinliğinde biçerdövere binerek, bir süre kullanan Vali Ali Hamza Pehlivan, yaptığı konuşmada, kentteki ürün desenini artırmak istediklerini, aspir bitkisinin de bu anlamda özel ve bölge için önemli olduğunu söyledi.

Aspirin 30 dönümlük tarlada deneme üretiminin yapıldığını aktaran Pehlivan, "Özellikle kurak ve kuru tarıma uygun alanlarda ürün çeşitliliği desenini artırmak adına projeler yapıyoruz. Kullanım çeşitliliği fazla olan bu bitki, özellikle kurak alanda yetişme özelliği nedeniyle ilimizde rahatlıkla ekilebilir. Bitkinin kurak alanları seviyor olması, çiftçilerimize avantaj sağlayacaktır. Aspir bitkisi inşallah ilimize değer katacaktır." diye konuştu.

İldeki ilk başarılı denemenin ardından çiftçilerin ilgi göstermesini beklediklerini ifade eden Pehlivan, projelerle destek vererek, ürünü kent genelinde artırma niyetinde olduklarını kaydetti.

Etkinliğe, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, Türkiye Aspir Derneği Başkanı Prof. Dr. Fikret Akınerdem ve çiftçiler de katıldı.