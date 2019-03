Şırnak'ta İpi Göğüsleyen Ak Partili Yarka: "Her Şey Şırnak İçin"

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mehmet Yarka kazandı. Seçim sonrası açıklama yapan Yarka, her şeyin Şırnak için olduğunu söyledi. Yarka, "Öncelikle Şırnak'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şırnak AK Parti Belediye Başkan adayı tespiti sırasında, vatandaşların bana büyük bir teveccühü vardı. Bana Şırnak Belediye Başkan adaylığı yapar mısın dediler. Sağlık sorunlarım vardı ama baktım sonuçta memleketim burası, sırtımı dönemezdim. ve kabul ettim, geldim. Bu gün tam 130 gündür sahada gezdik. Kapı kapı dolaştık ve her gün milletin teveccühü daha da fazlalaştı. Ankara'dan Şırnak'a ilk geldiğimde, 831 araçlık konvoyla karşılandım. O zaman konuşmamda ben demiştim ki, Şırnak artık bir değişim istiyor. Şırnak'ın artık hizmet siyasetine destek vereceğine inandım. Bu günde sandıklar açıldı. Yüzde 62-63 gibi bir bantta başarı elde ettik. Milletimizden Allah razı olsun. Ben burada ilk gün dedim ki, tüm Şırnaklılara hizmet edeceğim. Yine aynısını söylüyorum. Her kesimin adayı olarak her kesimden oy aldım. Şırnak çok sıkıntılı bir yerdir. Bunun imarını ve şehirleşme havasına sokmak, uzun bir süreç alacaktır. Ama biz bu görevi aldığımızda, bize merkezi hükümetimiz bize her türlü konuda destek olacaklarını söyledik. Biz sahada bu söylemleri işledik. Dedik bakın Şırnak ne durumdadır. Sıkıntıdadır dedik. ve halkımızda bunu iyi okudu. Allah razı olsun kendilerinden. Her şey Şırnak için diyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK

