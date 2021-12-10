Şırnak'ta işçileri katleden 2 PKK'lı teröriste 4'er kez müebbet hapis

Şırnak'ın Silopi ilçesinde geçen yıl işçi Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay'ın şehit olduğu saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan 2 sanığa, 4'er kez müebbet hapis cezası verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde geçen yıl işçi Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay'ın şehit olduğu saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan 2 sanığa, 4'er kez müebbet hapis cezası verildi. Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Orhan Özdemir ve Serdar Özdemir katıldı. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, 2 sanığı "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde 17 Haziran 2020'de yol çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Emin Eruğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay şehit olmuştu.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta işçileri katleden 2 PKK'lı teröriste 4'er kez müebbet hapis - Son Dakika

Son Dakika

Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu

Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira

Ali Babacan'dan "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısına alkış

Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı

Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz

Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor

TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz

Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı