Şırnak'ta İşkence Görmüş Ceset Bulundu - Son Dakika
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Şırnak'ta İşkence Görmüş Ceset Bulundu

Şırnak'ta İşkence Görmüş Ceset Bulundu

09.07.2023 00:44

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı ve işkence görmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, kamyon şoförü Bedirhan Kilim'e (30) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı ve işkence görmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, kamyon şoförü Bedirhan Kilim'e (30) ait olduğu belirlendi.

İPLE AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Uludere ilçesi bağlı köyünde meydana geldi. Köy kırsalında bir ağaçta boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı erkek cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta işkence görmüş erkek cesedi bulundu

İŞKENCE EDİLMİŞ

Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin kamyon şoförü Bedirhan Kilim'e ait, vücudunda da bıçak ve işkence izlerinin olduğu tespit edildi. Kilim'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şırnak'ta işkence görmüş erkek cesedi bulundu
Şırnak'ta işkence görmüş erkek cesedi bulundu
Kaynak: DHA
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Uludere, Hassas İçerik, Güncel, Son Dakika

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