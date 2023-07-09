Şırnak'ta İşkence Görmüş Ceset Bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı ve işkence görmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, kamyon şoförü Bedirhan Kilim'e (30) ait olduğu belirlendi.

İPLE AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Uludere ilçesi bağlı köyünde meydana geldi. Köy kırsalında bir ağaçta boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı erkek cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İŞKENCE EDİLMİŞ

Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin kamyon şoförü Bedirhan Kilim'e ait, vücudunda da bıçak ve işkence izlerinin olduğu tespit edildi. Kilim'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.