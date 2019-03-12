Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü Etkinliği

Şırnak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü Etkinliği

1 saat önce

Şırnak'ta, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Şırnak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü Etkinliği, System.String[]
Şırnak'ta, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Mehmet Aktaş, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, vali yardımcıları, Tayfur Elbasan, Tunahan Efendioğlu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu ve kurum müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Mehmet Akif Ersoy'u anlatan bir tanıtım filmi ve Şırnak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bilal Köksal'ın, 'Bir dava adamı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve sanat anlayışı' konulu konuşmasıyla devam etti.

Program resim, kompozisyon, şiir ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Mehmet Aktaş, Şırnak, Güncel
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