Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta İstinat Duvarı Çöktü; Çevredeki Binalar Boşaltıldı

Şırnak'ta İstinat Duvarı Çöktü; Çevredeki Binalar Boşaltıldı

19 dakika önce

ŞIRNAK merkezde, istinat duvarının çökmesi nedeniyle çevredeki ev ve iş yerleri, olası çökmeye karşı sahiplerince boşaltıldı.

Şırnak'ta İstinat Duvarı Çöktü; Çevredeki Binalar Boşaltıldı, System.String[]
ŞIRNAK merkezde, istinat duvarının çökmesi nedeniyle çevredeki ev ve iş yerleri, olası çökmeye karşı sahiplerince boşaltıldı. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek, güvenlik önlemi aldı. 

Yeşilyurt Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindeki istinat duvarı, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, panik yaşayan bölge sakinleri, ev ve iş yerlerini tedbir amacıyla boşalttı. İstinat duvarının gürültüyle çökmesinin ardından ailesiyle birlikte evden çıktığını anlatan mahalle sakinlerinden Rahmet Sakın, "Duvarın çökme sesiyle uyandım ve çocuklarımı dışarı çıkardım. Şu an yetkililere haber verdik. Yardım bekliyoruz. Bir önlem alınmasını bekliyoruz. Kış gününde çocukları okula göndereceğiz. Kalacağımız yer yok şu an. Bir yakınımızın yanına yerleştik" dedi. 

Şırnak Belediyesi ekipleri, olay yerine gelerek, güvenlik önlemi aldı.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:36 Kaynak: DHA

Yeşilyurt Mahallesi, Şırnak, Güncel
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