Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 37 gözaltı

ŞIRNAK'ta, jandarma ve polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında, 37 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Ağustos'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 bin 590 paket kaçak sigara, 75 kaçak cep telefonu, 43 cep telefonu aksesuarı, 1 oyun konsolu ve ekipmanı, 56 kilo gümrük kaçağı çay ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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