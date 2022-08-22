Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 37 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 37 gözaltı

22.08.2022 15:38
Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 37 gözaltı

ŞIRNAK'ta, jandarma ve polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında, 37 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, jandarma ve polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında, 37 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Ağustos'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 bin 590 paket kaçak sigara, 75 kaçak cep telefonu, 43 cep telefonu aksesuarı, 1 oyun konsolu ve ekipmanı, 56 kilo gümrük kaçağı çay ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 37 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 37 gözaltı - Son Dakika
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