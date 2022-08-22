İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Ağustos'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı 'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 bin 590 paket kaçak sigara, 75 kaçak cep telefonu, 43 cep telefonu aksesuarı, 1 oyun konsolu ve ekipmanı, 56 kilo gümrük kaçağı çay ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 37 gözaltı - Son Dakika

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