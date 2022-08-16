Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu; neolitik dönemden heykelcik ele geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu; neolitik dönemden heykelcik ele geçirildi

16.08.2022 15:08
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu; neolitik dönemden heykelcik ele geçirildi

ŞIRNAK'ta, jandarma ve polisin kaçakçılara yönelik operasyonlarında, 36 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, jandarma ve polisin kaçakçılara yönelik operasyonlarında, 36 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda, neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen heykelcik ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Ağustos'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 36 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 bin 897 paket kaçak sigara, 20 kilo çay, 15 kaçak cep telefonu, 12 cep telefonu aksesuarı, bir miktar uyuşturucu ve neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen insan heykelciği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.


YORUMLAR
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jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi.
Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu; neolitik dönemden heykelcik ele geçirildi - Son Dakika

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