Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu; neolitik dönemden heykelcik ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Ağustos'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı 'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 36 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 bin 897 paket kaçak sigara, 20 kilo çay, 15 kaçak cep telefonu, 12 cep telefonu aksesuarı, bir miktar uyuşturucu ve neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen insan heykelciği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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