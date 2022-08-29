İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22-28 Ağustos'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı 'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 40 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 5 bin 390 paket kaçak sigara, 32 kaçak cep telefonu, 290 cep telefonu aksesuarı, 39 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, Jandarma, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı - Son Dakika

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