ŞIRNAK'TA KAÇAK AVCILIĞA DRONLU DENETİM - Son Dakika

ŞIRNAK Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban hayatını korumak için kaçak avcılıkla mücadelede dron kullanmaya başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü, Şenoba beldesi kırsal alanında kaçak avcılara yönelik dronlu denetim gerçekleştirdi. DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, av koruma ve kontrol çalışmalarında teknolojiden yararlandıklarını belirterek, Av sezonu içerisinde veya av sezonu dışında da av koruma ve kontrol çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kontrol çalışmalarımızda uzun zoomlu fotoğraf makinalarından, dürbünlerden, insansız hava araçlarından, fotokapanlardan yararlanıyoruz. Amacımız kendi bölgemiz sınırları içerisinde herhangi bir kaçak avcılığın olmamasını sağlamak. Avcıların sıklıkla kullandıkları bölgelere 10 fotokapan yerleştirdik. Fotokapanlara takılan avcılara idari yaptırım cezası uygulayacağız. Yasak olan bölgelerde avlanmak isteyen avcılara göz açtırmayacağız dedi.