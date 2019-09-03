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Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu

43 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 18 bin 710 paket kaçak gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 18 bin 710 paket kaçak gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesinde teröre finans sağlandığı değerlendirilen iki şüphelinin ev ve iş yerlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, 18 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara ve 81 kilogram tütün ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Silopi, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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