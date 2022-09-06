Şırnak'ta 31 şüpheliye 'kaçakçılık' gözaltısı - Son Dakika
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Şırnak'ta 31 şüpheliye 'kaçakçılık' gözaltısı

06.09.2022 16:06
Şırnak'ta 31 şüpheliye 'kaçakçılık' gözaltısı

ŞIRNAK'ta kaçakçılara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli, gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta kaçakçılara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 26 gram metamfetamin, 235 gram esrar, 138 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 2 bin 716 litre kaçak akaryakıt, 420 paket kaçak sigara, 36 kaçak cep telefonu, 36 gümrük kaçağı güneş gözlüğü, tarihi eser niteliğinde olan 61 sikke, 1 yüzük ve 3 takı malzemesi ele geçirildi. Tarihi eserler koruma altına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, Emniyet Müdürlüğü, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 31 şüpheliye 'kaçakçılık' gözaltısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta 31 şüpheliye 'kaçakçılık' gözaltısı - Son Dakika
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