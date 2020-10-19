Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 21 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarmanın kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 5- 11 Ekim tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 18 bin boş sigara makaronu, 1428 paket kaçak sigara, 500 puro, 310 paket elektronik sigara tütünü, 166 kaçak cep telefonu, bir miktar uyuşturucu ve 2 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.