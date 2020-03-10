Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 42 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 42 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 42 gözaltı

6 saat önce

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen ortak operasyonlarda, 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 42 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen ortak operasyonlarda, 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve emniyet müdürlüğü ekipleri, 2- 8 Mart tarihleri arasında, kent genelinde, kaçakçılara yönelik bir dizi operasyon yaptı. Ortak gerçekleştirilen operasyonlarda, tabanca, 6 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 15 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile yurda kaçak sokulan 2 bin 160 paket sigara, 2 cep telefonu, 352 cep telefonu aksesuarı, 4 süs eşyası, 39 kilogram çay, 17 paket kahve, 40 kilogram şeker, 178 tütün, 42 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.


Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:16 Kaynak: DHA
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