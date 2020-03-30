Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi yakalandı - Son Dakika

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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi yakalandı
6 saat önce
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi yakalandı.
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 23- 29 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 16,32 gram esrar, 15,51 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 20 cep telefonu ve 20 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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