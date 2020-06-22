Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 15-21 Haziran'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 2,21 gram eroin, 3,43 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza maddesi, 136 şişe alkol ve 55 cep telefonu ele geçirildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlı, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.