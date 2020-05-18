Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 11-17 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında, 193,17 gram esrar, 76,71 gram metamfetamin, 0,22 gram eroin, 200 kilogram tütün, 2 bin eldiven, 1000 maske, 1 kutu ilaç ve 15 ateş ölçer ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 22'si sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 kişi ateşlerinin yüksek çıkması nedeniyle koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.