Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı

14 dakika önce

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı, System.String[]

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 9- 15 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 15,46 gram esrar, 13,23 gram metamfetamin, 6,3 eroin, 1 uyuşturucu hap, 9,13 gram Afyon sakızı, 6 fişek, 1075 paket bandrolsüz sigara, 5 cep telefonu, 100 paket elektronik sigara likidi, 20 kilogram nargile tütünü, 18 kilogram çay, 114 çift ayakkabı, 18 muhtelif giyim eşyası, 24 inşaat malzemesi, 5 bin 900 adet mutfak malzemesi ve 90 tıbbi malzemesi ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alına 27 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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