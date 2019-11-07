Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 33 gözaltı
Son Dakika Güncel Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 33 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 33 gözaltı

6 saat önce

ŞIRNAK'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 33 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nce, 28 Ekim- 4 Kasım tarihlerinde Şırnak merkez ve ilçelerinde teröre finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 12 bin 257 paket sigara, 171 kilo kaçak çay, 84 kilo kaçak nargile tütünü, seyyar akaryakıt pompası, sentetik ecza maddesi, 990 metre şemsiye kumaşı, 2 bin 200 adet maket bıçağı, 170 adet inşaat malzemesi, 215  gıda ürünü, 2 bin 200 adet ev-büro eşyası, 460 bin Suudi Arabistan Riyali banknot ele geçirildi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Jandarma, Şırnak, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:27 Kaynak: DHA
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